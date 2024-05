einen aktivistischen Investor weniger, mit dem sich der Konzern auseinandersetzen muss. Nelson Peltz von Trian Partners habe seine gesamte Beteiligung verkauft, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Peltz habe die Aktien zu einem Preis von etwa je 120 Dollar verkauft. Die Disney-Aktie schloss am Mittwoch mit einem Minus von 1,5 Prozent und 100,88 Dollar.

GOOGLE

will 2 Milliarden Dollar in Malaysia investieren. Dazu gehören der Bau seines ersten Rechenzentrums, eine neue Google Cloud-Region und die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Es sei die größte geplante Investition von Google in dem südostasiatischen Land, sagte Ruth Porat, Finanzchefin der Google-Muttergesellschaft Alphabet.

HP

Der Drucker- und Computer-Hersteller hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/2024 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet und die Jahresprognose im Großen und Ganzen bekräftigt.

May 30, 2024 01:34 ET (05:34 GMT)