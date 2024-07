+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die südkoreanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal aufgrund des schleppenden privaten Verbrauchs und schwacher Unternehmensinvestitionen deutlich langsamer gewachsen als erwartet und hat nach einer soliden Erholung im Vorquartal an Schwung verloren. Das BIP der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wuchs im Zeitraum April-Juni im Jahresvergleich um 2,3 Prozent und damit langsamer als das revidierte Wachstum von 3,3 Prozent im Vorquartal. Im Quartalsvergleich schrumpfte die Wirtschaft um 0,2 Prozent, nachdem sie im ersten Quartal noch um 1,3 gewachsen war.

SK HYNIX

hat im zweiten Quartal einen deutlich höheren Nettogewinn verzeichnet und konnte damit die Dynamik der Trendwende im ersten Quartal fortsetzen, der durch die KI-Nachfrage nach modernen Computerchips ausgelöst worden war. Das Gewinnwachstum des weltweit zweitgrößten Herstellers von Speicherchips deutet darauf hin, dass die solide Nachfrage nach seinen High-Bandwidth-Memory-Produkten und anderen Chips für KI nicht so bald abebben wird. Der Nettogewinn für die drei Monate, die im Juni endeten, belief sich auf 4,120 Billionen Won, umgerechnet etwa 2,75 Milliarden Euro, was mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorquartal bedeutet, in dem das Unternehmen nach fünf Verlustquartalen in Folge wieder in die Gewinnzone zurückkehrt war. Das Ergebnis übertraf die Konsensschätzung, die einen Nettogewinn von 3,760 Billionen Won erwartet hatte.

FORD

Der US-Autokonzern hat im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt. Den Jahresausblick bestätigte der Autohersteller. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 47 Cents weit unter den Analystenschätzungen von 68 Cents. Ford teilte mit, dass ihr Elektroauto -Geschäft im Zeitraum von April bis Juni einen Verlust von 1,1 Milliarden Dollar verzeichnet habe. Das entspricht einem Verlust von etwa 44.000 Dollar pro Elektrofahrzeug.

