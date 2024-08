Rheinmetall übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance. Dabei liegt dem Kaufpreis ein Unternehmenswert von 950 Millionen Dollar zugrunde. Durch die Übernahme weite Rheinmetall das Geschäft mit dem US-Militär aus, vergrößere seine industrielle Basis in den USA und schaffe weitere Zugänge für seine Technologien in Nordamerika, so das Unternehmen. Weiterhin stärke man mit Blick auf angestrebte volumenstarke Großaufträge für Fahrzeugprogramme der US-Armee die Fertigungskapazitäten in den USA.

MARS/KELLANOVA

könnte bereits am Mittwoch die Übernahme des Lebensmittelherstellers Kellanova für knapp 30 Milliarden Dollar ankündigen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, dürfte die in Privatbesitz befindliche Mars voraussichtlich 83,50 Dollar je Aktie für Kellanova zahlen. Die Aktie von Kellanova beendet den Handel am Dienstag bei 74,50 Dollar. Informationen zu der möglichen Übernahme des Pringles -Herstellers Kellanova durch Mars waren bereits Anfang August durchgesickert.

