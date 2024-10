Die Bank of Japan (BoJ) sollte die Zinsen nach Ansicht ihres Ratsmitgliedes Seiji Adachi schrittweise und vorsichtig anheben. "Ich glaube, dass die Bedingungen für den Eintritt in einen Prozess der Normalisierung der Geldpolitik bereits erfüllt sind", sagte Adachi in einer Rede. Die BoJ sollte Zinserhöhungen jedoch in "einem extrem langsamen Tempo" vornehmen, bis sie ihr Ziel eines stabilen Anstiegs der zugrunde liegenden Preise um 2 Prozent erreicht hat, und drastische politische Änderungen vermeiden, die das Risiko einer Rückkehr zur Deflation erhöhen würden, fügte das Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der japanischen Notenbank hinzu. Die Inflationsaussichten in Japan müssten weiterhin sorgfältig beobachtet werden, da weitere Korrekturen der Yen-Schwäche die Verbraucherpreise unter Druck setzen könnten.

MASCHINENBAU JAPAN

- Maschinenbauaufträge Kern Aug -3,4% gg Vj

- Maschinenbauaufträge Kern Aug -1,9% (PROG: -0,2%) gg Vm

VERBRAUCHERPREISE NEUSEELAND

- 3Q Verbraucherpreise +2,2% (PROGNOSE: +2,2%) gg Vorjahr

- 3Q Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,7%) gg Vorquartal

LUFTHANSA

wurde von den US-Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe in Höhe von 4 Millionen US-Dollar belegt. Sie warfen der deutschen Fluggesellschaft vor, 128 jüdische Passagiere diskriminiert zu haben, indem sie ihnen einen Anschlussflug verwehrte. Die Passagiere, die auf dem Weg von New York nach Budapest waren, um an einer jährlichen Gedenkveranstaltung zu Ehren eines orthodoxen Rabbiners teilzunehmen, durften nach Angaben des US-Verkehrsministeriums einen Anschlussflug in Frankfurt nicht antreten.

