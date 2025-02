DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:19 % YTD

EUR/USD 1,0459 -0,1% 1,0468 1,0434 +1,0%

EUR/JPY 159,55 -0,3% 159,99 160,79 -2,1%

EUR/GBP 0,8326 -0,1% 0,8332 0,8342 +0,6%

GBP/USD 1,2561 -0,0% 1,2565 1,2508 +0,4%

USD/JPY 152,54 -0,2% 152,85 154,10 -3,0%

USD/KRW 1.443,40 +0,2% 1.440,19 1.447,62 -2,2%

USD/CNY 7,1615 +0,3% 7,1385 7,1572 -0,7%

USD/CNH 7,2782 +0,1% 7,2707 7,2894 +2,0%

USD/HKD 7,7842 -0,1% 7,7882 7,7881 +0,2%

AUD/USD 0,6323 +0,1% 0,6317 0,6288 +2,2%

NZD/USD 0,5690 +0,2% 0,5679 0,5654 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 96.715,30 +0,4% 96.356,70 95.953,75 +2,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar-Index gab um 0,8 Prozent nach. Händler verwiesen auch hier auf die gesunkenen Rentenrenditen. Zudem drückte die Stärke des Euro. Die Gemeinschaftswährung profitierte von der Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine besonders stark.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,33 71,29 +0,1% +0,04 +0,1%

Brent/ICE 75,12 75,02 +0,1% +0,10 +0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Ölpreis war Trumps Vorstoß in Richtung Friedensverhandlungen belastend - wie schon am Vortag. Die Preise bewegten sich nach ihrem Vortagesabschlag kaum mehr - erholten sich aber auch nicht. Sollte der Krieg in der Ukraine beendet werden, könnte mehr russisches Öl auf den Markt kommen und die Preise drücken, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.933,91 2.931,06 +0,1% +2,85 +11,8%

Silber (Spot) 32,95 32,33 +1,9% +0,62 +14,1%

Platin (Spot) 1.007,93 1.000,35 +0,8% +7,58 +11,1%

Kupfer-Future 4,80 4,78 +0,4% +0,02 +19,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte derweil fester (+0,9%). Das Edelmetall sei als "sicherer Hafen" gesucht, so Marktteilnehmer, die daneben auf eine hohe Nachfrage von Zentralbanken verwiesen. Zudem stützten die gesunkenen Marktzinsen das Edelmetall - ebenso wie der sehr schwache Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BRUTTOINLANDSPRODUKT SINGAPUR

- BIP 2024 rev. +4,4% (vorläufig +4,0%)

- BIP 4Q rev. +5,0% gg Vorjahr (vorläufig +4,3%)

- BIP 4Q rev. bereinigt +0,5% gg Vorquartal (vorläufig +0,1%)

AIRBNB

verzeichnete im Schlussquartal einen Gewinn von 461 Millionen US-Dollar bzw 73 Cent je Aktie - verglichen mit einem Verlust von 349 Millionen Dollar bzw 55 Cent je Aktie im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 2,48 Milliarden Dollar, er übertraf damit die 2,42 Milliarden Dollar, die von Factset befragte Analysten im Schnitt erwartet hatten.

APPLE / GOOGLE

haben die Tiktok-App wieder in ihre mobilen App-Stores aufgenommen. Die Tech-Giganten hatten Tiktok im Januar aus ihren App-Stores entfernt, weil sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen mussten, wenn sie den Nutzern den Download der von China kontrollierten App erlaubten. Damit wollten sie einem US-Gesetz entsprechen, das Tiktoks chinesische Muttergesellschaft Bytedance verpflichtet, die App zu verkaufen oder in den USA abzuschalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2025 01:41 ET (06:41 GMT)