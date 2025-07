Die südkoreanische Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal 2025 stärker als erwartet erholt, obwohl die Zölle von US-Präsident Donald Trump das Wachstum belastet haben. Der Aufschwung in der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wurde weitgehend durch robuste Exporte und politische Unterstützung angetrieben, da die Zentralbank die Geldpolitik lockerte und die Regierung die fiskalischen Anreize verstärkte. Das BIP wuchs von April bis Juni um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem es in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,2 Prozent geschrumpft war. Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,5 Prozent, nachdem sie im ersten Quartal bei revidierten 0,0 Prozent zum Stillstand gekommen war.

ATOMKONFLIKT IRAN

In den kommenden Wochen wird der Iran eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) der Vereinten Nationen empfangen. Es ist das erste Signal aus Teheran, dass der Iran internationale Inspektoren zur Überwachung des Atomprogramms wieder ins Land lassen könnte.

ALPHABET

hat im zweiten Quartal dank des starken Wachstums der Cloud-Sparte die Erwartungen übertroffen. Allerdings kündigte das Unternehmen höhere Investitionen an.

IBM

hat im zweiten Quartal mit den meisten Kennziffern die Erwartungen übertroffen. Nur der Software-Umsatz verfehlte die Konsensschätzung der Analysten knapp.

JP MORGAN / Bank of America

US-Abgeordnete fordern von den beiden Banken die Vorlage von Dokumenten über ihre Rolle beim Börsengang des chinesischen Batterieherstellers Contemporary Amperex Technology (CATL). Ein Kongressausschuss, der sich mit der von China ausgehenden Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA befasst, hat die CEO der beiden Banken vorgeladen. Diese hatten an der Börsennotierung von CATL in Hongkong mitgewirkt, der Elektrofahrzeughersteller wie Tesla mit Batterien beliefert.

T-MOBILE US

hat im zweiten Quartal mehr neue Mobilfunk- und Internetkunden hinzugewonnen als die Konkurrenz und auch mehr, als der Markt erwartet hatte. Die Tochter der Deutschen Telekom hob ihre Prognose für das Gesamtjahr an. Der Umsatz von T-Mobile US stieg im Quartal um fast 7 Prozent auf 21,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte um 10 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar zu. Pro Aktie verdiente T-Mobile US mit 2,84 Dollar 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Alle drei Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten.

