04.09.2025 07:51:47

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat nach der vielbeachteten Übernahme des Netzwerkausrüsters Juniper Networks besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. HPE wies für das dritte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 44 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 9,14 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten 42 Cent pro Aktie und einen Umsatz von 8,84 Milliarden Dollar erwartet. Für das laufende vierte Quartal stellt HPE einen bereinigten Gewinn zwischen 56 und 60 Cent pro Aktie in Aussicht, während Analysten im Konsens bisher von 56 Cent ausgehen. Der Umsatz soll 9,7 bis 10,1 Milliarden Dollar erreichen, gegenüber einer Wall-Street-Prognose von 10,11 Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 01:52 ET (05:52 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester erwartet -- China-Börsen sacken ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Donnerstag etwas stärker erwartet. Die Märkte in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen