hat nach der vielbeachteten Übernahme des Netzwerkausrüsters Juniper Networks besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. HPE wies für das dritte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 44 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 9,14 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten 42 Cent pro Aktie und einen Umsatz von 8,84 Milliarden Dollar erwartet. Für das laufende vierte Quartal stellt HPE einen bereinigten Gewinn zwischen 56 und 60 Cent pro Aktie in Aussicht, während Analysten im Konsens bisher von 56 Cent ausgehen. Der Umsatz soll 9,7 bis 10,1 Milliarden Dollar erreichen, gegenüber einer Wall-Street-Prognose von 10,11 Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 01:52 ET (05:52 GMT)