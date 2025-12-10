|
hat den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms sowie seine vierteljährliche Bardividende erhöht. Das Board des Kreditkartenunternehmens genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 14 Milliarden US-Dollar. Das neue Rückkaufprogramm wird nach Abschluss des laufenden 12-Milliarden-Dollar-Programms in Kraft treten, das im Dezember 2024 genehmigt wurde. Zum 5. Dezember waren im Rahmen des aktuell genehmigten Rückkaufprogramms noch etwa 4,2 Milliarden Dollar übrig. Zudem erhöhte Mastercard die Quartalsdividende um 14 Prozent auf 87 Cent je Aktie von 76 Cent. Die neue Ausschüttung entspricht 3,48 Dollar pro Jahr. Auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag von 537,55 Dollar ergibt sich daraus eine jährliche Rendite von 0,65 Prozent.
MICROSOFT
will erneut Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz (KI) investieren. Insgesamt sind fast 23 Milliarden US-Dollar dafür vorgesehen, wovon ein erheblicher Teil nach Indien fließen soll, was die bisher größte Investition des Software-Giganten in Asien wäre.
