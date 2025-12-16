16.12.2025 07:38:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Mehrere US-Bundesstaaten schließen sich der FTC in einer geänderten Klage gegen den Fahrdienstleister Uber wegen irreführender Abrechnungs- und Stornierungspraktiken bei seinem Abonnementdienst Uber One an. Die am Montag eingereichte geänderte Klageschrift fand die Beteiligung von 21 Bundesstaaten und dem District of Columbia.

METAX

Das chinesische KI-Chip-Startup hat im Zuge seiner Erstnotierung fast 600 Millionen US-Dollar eingenommen. Erster Handelstag der MetaX-Aktie in Schanghai soll Mittwoch sein. Den Emissionserlös will MetaX unter anderem in die Entwicklung von Hochleistungsgrafikprozessoren stecken. Der Chiphersteller wurde 2020 von ehemaligen AMD-Mitarbeitern, darunter Chairman Chen Weiliang, gegründet und konzentriert sich auf Grafikprozessoren und zugehörige Lösungen. MetaX gehört ebenso wie Moore Threads zum Club der sogenannten Kleinen Drachen, die als die viel versprechendsten Startups im Chip- und KI-Bereich gelten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 01:39 ET (06:39 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger wohl in Wartestellung -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst schwächer starten. Auch am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen