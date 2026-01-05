|
US-Präsident Trump hat nach der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro deutlich gemacht, dass er auch die Kontrolle über Grönland übernehmen will. "Wir brauchen Grönland aus Sicht der nationalen Sicherheit, und die Europäische Union braucht dafür uns, und das wissen sie auch", sagte er Reportern an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One.
SANOFI
hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen. Das französische Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, die FDA-Prüfung könnte zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikamentes bei Kinder auf nur ein Jahr führen.
