Spitzenbeamte aus Dänemark und Grönland haben nach einem Besuch im Weißen Haus erklärt, dass sie Präsident Donald Trump nicht davon überzeugen konnten, seine Ambitionen zur Annexion Grönlands aufzugeben. Einige Stunden später bekräftigte Trump seine Position, wonach die USA Grönland aus Sicherheitsgründen benötigen: "Es gibt nichts, was Dänemark tun kann, wenn Russland oder China Grönland besetzen wollen", sagte er vor Journalisten. "Aber es gibt alles, was wir tun können. Das haben Sie vergangene Woche bei Venezuela gesehen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Dänemark in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen."

US-NOTENBANK / BEIGE BOOK

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in acht von zwölf Fed-Distrikten leicht bis moderat verbessert. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, stellt dies eine Verbesserung gegenüber den vorherigen drei Berichtszyklen dar, als die meisten Distrikte kaum Veränderungen gemeldet hatten.

US-NOTENBANK

Der US-Wirtschaft ist nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, am besten mit einer unabhängigen Zentralbank gedient, wie er während einer virtuellen Konferenz sagte. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Gremium weiterhin die besten Entscheidungen treffen wird, basierend auf Daten und Analysen, um das duale Mandat zu erfüllen, mit dem der Kongress uns beauftragt hat", fügte er mit Blick auf den Offenmarktausschuss, der die Zinsen festlegt, hinzu. Dies geschehe, während man mit einem komplexen Szenario umgehe: einem sich abkühlenden Arbeitsmarkt und einer Inflation, die weiterhin über dem Zielwert von 2 Prozent liegt. Kashkari rückt dieses Jahr als stimmberechtigtes Mitglied in den Offenmarktausschuss (FOMC) auf, wenn die Währungshüter Ende Januar über die Zinssätze entscheiden.

US-NOTENBANK

Der von US-Präsident Donald Trump ernannte Fed-Gouverneur Stephen Miran hat führende Notenbanker wegen ihrer Unterstützung für Fed-Chef Jerome Powell angesichts der strafrechtlichen Untersuchung des US-Justizministeriums kritisiert. Der Brief zur Unterstützung Powells, der von prominenten Zentralbankvertretern aus der ganzen Welt unterzeichnet wurde, sei eine Kompetenzüberschreitung gewesen, sagte Miran bei einer Veranstaltung.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank hat ihren Leitzins erwartungsgemäß zum fünften Mal in Folge unangetastet bei 2,50 Prozent gelassen. Zudem hat die Notenbank einen Hinweis auf mögliche Zinssenkungen aus ihrer geldpolitischen Erklärung entfernt. Die steigenden Immobilienpreise und die schwache Währung schränken in Südkorea derzeit den Spielraum auf Zinssenkungen ein. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Notenbank Südkoreas bei ihrer ersten Sitzung des neuen Jahres keine Veränderung vornehmen wird. Seit Frühjahr 2025 liegt der Leitzins nun auf diesem Niveau.

HALBLEITER

US-Präsident Trump hat am Mittwoch zwei Dekrete unterzeichnet, um Zölle auf einige Halbleiter zu erheben und Vorbereitungen für mögliche Zölle auf kritische Mineralien zu treffen. Die Anordnung schreibt fest, was Trump im Dezember gesagt hatte, als er andeutete, dass Nvidia 25 Prozent der Einnahmen aus Verkäufen von H200-Chips nach China an die USA abführen würde. Die Zölle in dem Dekret gelten für in die USA importierte Chips, die im Inland nicht für KI-Zwecke verwendet, sondern in ein anderes Land weiterexportiert werden - eine Praxis, die als "Transshipping" bezeichnet wird. Solche Chips, zu denen der Nvidia-H200-Chip und der MI325X-Chip von Advanced Micro Devices (AMD) gehören, würden einem Zoll von 25 Prozent unterliegen.

META PLATFORMS

hat in seinem Geschäft mit virtueller und erweiterter Realität offenbar den Rotstift angesetzt. Der Konzern habe rund 1.500 Mitarbeiter oder 10 Prozent der Belegschaft des Bereichs Reality Labs entlassen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person.

