hat die letzten erforderlichen Genehmigungen für den Kauf des Glasfaser-Breitbandanbieters Frontier Communications erhalten. Das US-Unternehmen machte zuvor einige Zugeständnisse gegenüber den kalifornischen Regulierungsbehörden, darunter eine Verpflichtung zu Ausgaben zugunsten kleiner Unternehmen. Verizon hatte der Übernahme von Frontier im September 2024 für 9,6 Milliarden Dollar zugestimmt, doch gestaltete sich der Weg zum Abschluss der Transaktion schwierig.

January 16, 2026 01:37 ET (06:37 GMT)