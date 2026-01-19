Die chinesische Industrieproduktion ist im Dezember im Vorjahresvergleich um 5,2 Prozent gestiegen. Im November hatte der Zuwachs noch bei 4,8 Prozent gelegen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für den Berichtsmonat ein Wachstum von 5,1 Prozent prognostiziert. Die Anlageinvestitionen fielen 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent. Damit kehrte sich der Anstieg von 3,2 Prozent aus dem Jahr 2024 ins Gegenteil um. Der Rückgang fiel zudem stärker aus als das in der WSJ-Umfrage erwartete Minus von 3,0 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember im Jahresvergleich um 0,9 Prozent. Damit verlangsamte sich das Wachstum nach einem Plus von 1,3 Prozent im November und blieb hinter den Erwartungen der Ökonomen von 1,2 Prozent zurück.

BAYER

erringt in dem Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken bei seinem Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) einen wichtigen Etappensieg. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten erklärte am Freitag, den Berufungsantrag des Konzerns anzunehmen. Konkret geht es um den Fall des Klägers John Durnell aus dem US-Bundesstaat Missouri, dem eine Entschädigung von 1,25 Millionen Dollar zugesprochen worden war. Im Kern geht es um die Frage, ob Bundesrecht die Klagewellen nach einzelstaatlichem Recht ausschließt.

OPENAI

geht zur Erschließung weiterer Umsatzquellen neue Wege. OpenAI plant erstmals, Werbung in ChatGPT zu testen. Anzeigen sollen in der kostenlosen Version des Chatbots sowie in der günstigsten Abonnementstufe namens "ChatGPT Go" ausgespielt werden. Die Werbung soll am Ende der Antworten von ChatGPT erscheinen und entsprechend gekennzeichnet sein. In den teureren Abonnementstufen von OpenAI wird den Nutzern keine Werbung angezeigt.

