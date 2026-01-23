Höhere Preise für Aluminium haben Alcoa im vierten Quartal zu einem Gewinnanstieg verholfen. Der Aluminiumhersteller übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Konzern wies einen Quartalsgewinn von 226 Millionen Dollar oder 85 Cent je Aktie aus, verglichen mit einem Gewinn von 202 Millionen Dollar oder 76 Cent je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,26 Dollar je Aktie. Analysten hatten laut Factset mit 93 Cent je Aktie gerechnet. Der Quartalsumsatz blieb mit 3,45 Milliarden Dollar nahezu unverändert. Von Factset befragte Analysten hatten 3,27 Milliarden Dollar erwartet.

hat im Schlussquartal zwar mit seinem bereinigten Gewinn und dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, allerdings mit dem Umsatzausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Intel berichtete einen bereinigten Gewinn von 0,15 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 13,67 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Factset einen bereinigten Gewinn von 0,08 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 13,44 Milliarden Dollar geschätzt. Der Nettoverlust lag im vierten Quartal bei 591 Millionen Dollar bzw je verwässerter Aktie bei 0,12 Dollar und damit deutlich höher als der Fehlbetrag von 126 Millionen Dollar bzw 0,03 Dollar je Aktie im Vorjahr, bereinigt berichtete Intel ein Nettoergebnis von 800 (600) Millionen Dollar. Für das laufende Quartal schätzt Intel einen Verlust je Aktie von 0,21 Dollar, auf bereinigter Basis erwartet Intel ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Umsatz soll zwischen 11,7 bis 12,7 Milliarden Dollar liegen. Die Mitte dieser Spanne liegt unter der Konsensschätzung der Analysten von 12,6 Milliarden Dollar.

Präsident Donald Trump hat am Donnerstag Klage gegen JP Morgan Chase und deren CEO Jamie Dimon eingereicht. Er wirft der Bank vor, die Schließung seiner Konten im Jahr 2021 sei politisch motiviert gewesen. Eine Sprecherin von JP Morgan reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Klage wurde im Florida-Landkreis Miami-Dade von Alejandro Brito, dem Anwalt des Präsidenten, eingereicht.

hat für das vierte Quartal einen höheren Umsatz gemeldet, da die Aufträge vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage im Flugverkehr und aus dem Rüstungssektor weiter zunahmen.

hat zur Fortsetzung seiner Geschäftstätigkeit in den USA nach eigenen Angaben jetzt wie geplant ein Joint Venture gegründet. Damit wurde ein über Jahre geführter Streit über Bedenken der US-Regierung um die nationale Sicherheit beigelegt.

Eine mögliche Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch die südkoreanische Doosan Bobcat ist vom Tisch. Wacker Neuson teilte mit, dass die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen über eine mögliche öffentliche Übernahme oder den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung nicht fortgesetzt werden. Wacker Neuson hatte Anfang Dezember bestätigt, fortgeschrittene Verhandlungen mit Doosan Bobcat zu führen.

