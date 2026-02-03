erzielte im vierten Quartal einen Gewinn von 455 Millionen US-Dollar oder 1,79 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 495 Millionen Dollar oder 1,93 Dollar je Aktie ein Jahr zuvor. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte betrug der Gewinn je Aktie 3,35 Dollar und lag damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 3,31 Dollar. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 3,34 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten einen Umsatz von 3,31 Milliarden Dollar prognostiziert.

PALANTIR TECHNOLOGIES

hat ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen gemeldet. Die Erlösentwicklung spiegelte die starke Nachfrage nach Technologie für künstliche Intelligenz seitens der US-Regierung und kommerzieller Unternehmen wider. Das Datenanalyseunternehmen verbuchte in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres einen Umsatz von 1,41 Milliarden US-Dollar - ein Zuwachs von 70 Prozent auf Jahressicht. Analysten hatten mit Erlösen von 1,34 Milliarden Dollar gerechnet. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 609 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 25 (Vorjahr 14) Cent und damit mehr als Analysten im Konsens mit 23 Cent veranschlagt hatten. Gewinn und Umsatz übertrafen somit die Erwartungen der Analysten.

SPACEX / xAI

Elon Musk hat bekannt gegeben, dass sein Raumfahrtunternehmen SpaceX sein KI-Startup xAI übernommen hat. SpaceX bestätigte die Übernahme und veröffentlichte ein Memo von Musk zu der Vereinbarung auf seiner Website. Der Zusammenschluss vereint SpaceX, ein reifes und marktbeherrschendes Unternehmen, mit einem Startup in der Anfangsphase, das unter starkem Wettbewerbsdruck steht. SpaceX betreibt eine Flotte von wiederverwendbaren Raketen, Raumschiffe für den Transport von Astronauten in den Orbit und Starlink, das weltweit größte Satellitennetzwerk, das Millionen von Kunden weltweit mit Breitbandinternet versorgt. Musks xAI trainiert, wie andere KI-Unternehmen auch, große Sprachmodelle und betreibt Grok, einen in die Social-Media-Plattform X integrierten Chatbot. Das Startup steht im Wettbewerb mit OpenAI, Anthropic, Deepmind und anderen Akteuren.

