hat ein Schiedsverfahren gegen Panama eingeleitet, nachdem der Oberste Gerichtshof des Landes einen Vertrag über den Betrieb von zwei Häfen durch das in Hongkong börsennotierte Unternehmen für nichtig erklärt hat.

CORTEVA

Der Saatgut- und Pestizidhersteller verzeichnete im vierten Quartal einen Verlust von 552 Millionen US-Dollar oder 82 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust 41 Millionen Dollar oder 6 Cent je Aktie betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag laut Factset bei 22 Cent und traf damit die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz sank um 2 Prozent auf 3,91 Milliarden Dollar. Die Wall Street hatte laut Factset einen Umsatz von 4,24 Milliarden Dollar prognostiziert.

ELECTRONIC ARTS

verzeichnete im dritten Geschäftsquartal einen Gewinn von 88 Millionen US-Dollar oder 35 Cent je Aktie aus. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch 293 Millionen Dollar oder 1,11 Dollar je Aktie betragen. Die Einnahmen stiegen um 1 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar.

H&R BLOCK

Das auf Steuererklärungen spezialisierte Unternehmen wies für das zweite Geschäftsquartal einen Verlust von 242,2 Millionen US-Dollar oder 1,92 Dollar je Aktie aus, verglichen mit einem Verlust von 243,4 Millionen Dollar oder 1,80 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Verlust je Aktie belief sich auf 1,84 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen bereinigten Verlust von 1,89 Dollar je Aktie prognostiziert. Der Umsatz wuchs um 11 Prozent auf 198,9 Millionen Dollar und übertraf damit die von der Wall Street erwarteten 186,4 Millionen Dollar.

MONDELEZ

verzeichnete im vierten Quartal einen Gewinn von 665 Millionen US-Dollar oder 51 Cent je Aktie, verglichen mit 1,75 Milliarden Dollar oder 1,30 Dollar je Aktie ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 72 Cent und damit über den Schätzungen von Analysten, die laut Factset mit 70 Cent je Aktie gerechnet hatten. Der Umsatz stieg um 9,3 Prozent auf 10,5 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 10,31 Milliarden Dollar.

SUPER MICRO COMPUTER

Der Hersteller von Server- und Computerprodukten verzeichnete im vierten Quartal einen Gewinn von 400,6 Millionen US-Dollar oder 60 Cent je Aktie. Im Vorjahr hatte der Gewinn 320,6 Millionen Dollar oder 51 Cent je Aktie betragen. Das bereinigte Ergebnis lag bei 69 Cent je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 49 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz hat sich auf 12,68 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Die von Factset befragten Analysten hatten für das zweite Quartal einen Umsatz von 10,42 Milliarden Dollar erwartet.

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

verzeichnete im dritten Geschäftsquartal einen Verlust von 92,9 Millionen US-Dollar oder 50 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust 125,2 Millionen Dollar oder 71 Cent je Aktie betragen. Von Factset befragte Analysten hatten einen Verlust von 39 Cent je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten Einnahmen von 1,58 Milliarden Dollar prognostiziert.

