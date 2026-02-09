|
Das US-Justizministerium untersucht im Zuge der Prüfung der geplanten Übernahme der Warner-Discovery-Studios und des Streaming-Dienstes HBO Max durch Netflix, ob der Streaming-Riese wettbewerbswidrige Taktiken angewendet hat. Dies geht aus einer zivilrechtlichen Vorladung hervor, die vom Wall Street Journal eingesehen wurde
