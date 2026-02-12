Das von den Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch eine Resolution verabschiedet, die darauf abzielt, die Zölle von US-Präsident Donald Trump gegenüber Kanada rückgängig zu machen. Ein halbes Dutzend Abgeordnete der republikanischen Partei schlossen sich den Demokraten an, um die für die Regierung charakteristische Wirtschaftspolitik zu rügen. Nach der Verabschiedung der Anti-Zoll-Resolution wird diese an den Senat weitergeleitet, der erneut über das Thema abstimmen muss, obwohl er im vergangenen Jahr eine ähnliche Resolution auf knapper, überparteilicher Basis angenommen hatte. Wenn sie den Senat passiert - wo sie mit einer einfachen Mehrheit vorangebracht werden kann und nicht die üblicherweise erforderlichen 60 von 100 Stimmen benötigt -, würde die Maßnahme an Trump gehen, der fast sicher sein Veto einlegen wird.

hat den Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Die viertgrößte Bank Australiens profitierte nach dem Abbau von Tausenden von Stellen von niedrigeren Kosten. Bereinigt um alle Sondereffekte stieg der Nettogewinn um 17 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der beiden vorangegangenen Quartale.

hat eine Einigung mit dem US-Handelsministerium über mutmaßliche Verstöße gegen Exportkontrollen für China erzielt. Das Unternehmen hat sich im Rahmen eines zivilrechtlichen Vergleichs zur Zahlung von 252,5 Millionen Dollar bereit erklärt.

-Der südkoreanische Technologiekonzern Kakao geht eine Partnerschaft mit Google ein, um seine Dienste im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) auszubauen.

hat im dritten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum beibehalten. Grund dafür waren weiterhin solide Geräteverkäufe und gestiegene Einnahmen aus dem Verkauf von KI-Servern. Der Gesamtumsatz belief sich auf 22,20 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Hauptgeschäft mit PCs, Tablets und Smartphones verzeichnete einen Umsatzanstieg von 14 Prozent. Der Nettogewinn sank um 21 Prozent auf 546 Millionen US-Dollar und übertraf die Erwartungen von 470 Millionen.

hat die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz für das vierte Quartal deutlich übertroffen und meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,12 Dollar. Analysten hatten mit 3,04 Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte um 10 Prozent auf 7,01 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über der Analystenschätzung von 6,84 Milliarden. Der Nettogewinn betrug im Schlussquartal 2,16 Milliarden Dollar. Die globalen flächenbereinigten Umsätze stiegen um 5,7 Prozent. Die flächenbereinigten Umsätze in den USA erhöhten sich um 6,8 Prozent nach 2,4 Prozent im dritten Quartal. Der Wert übertraf laut Factset auch die Analystenerwartung von 5,4 Prozent.

hat dank eines zweistelligen Umsatzwachstums in allen seinen Geschäftsbereichen einen höheren Gewinn und Umsatz verbucht. Das Kommunikationsunternehmen wies für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 771 Millionen Dollar aus, verglichen mit 693 Millionen im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 4,59 Dollar je Aktie. Analysten hatten 4,35 Dollar erwartet. Der Umsatz wuchs um 12 Prozent auf 3,38 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognose der Wall Street von 3,34 Milliarden Dollar.

Der Nettogewinn ist im dritten Quartal dank eines Sonderertrags aus dem teilweisen Verkauf einer Beteiligung an Bharti Airtel gestiegen. Er stieg im Jahresvergleich um 43,5 Prozent auf 1,89 Milliarden Singapur-Dollar, was 1,50 Milliarden US-Dollar entspricht. Darin ist ein Netto-Sonderertrag von 1,15 Milliarden Singapur-Dollar enthalten, der größtenteils aus dem Verkauf einer Teilbeteiligung an dem regionalen Partnerunternehmen Airtel stammt. Der operative Umsatz für den Berichtszeitraum legte um 0,9 Prozent auf 3,66 Milliarden Singapur-Dollar zu.

