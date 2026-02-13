13.02.2026 07:42:42

hat den Börsengangsprozess der Tochter Paypay eingeleitet. Der Anbieter einer Zahlungs-App hat bei der US-Börsenaufsicht einen Registrierungsantrag eingereicht. Der exakte Zeitplan und die Preisspanne wurden noch nicht festgelegt.

VERTEX PHARMACEUTICALS

hat im vierten Quartal einen höheren Gewinn verzeichnet. Die anhaltende Nachfrage nach den Mukoviszidose-Therapien des Unternehmens führte zu einem zweistelligen Umsatzwachstum.

WESTPAC

hat im ersten Quartal dank gestiegener Erträge und geringerer Kosten einen höheren Gewinn erzielt. Die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Bank Australiens meldete einen ungeprüften Nettogewinn von 1,9 Milliarden australischen Dollar, was 1,35 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies entspricht einem Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der beiden vorangegangenen Geschäftsquartale und von etwa 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

