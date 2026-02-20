Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, sieht die US- Geldpolitik derzeit zwar gut aufgestellt, warnt jedoch vor den Preissteigerungen durch den Aufbau der KI-Infrastruktur. In einem Gespräch, das vom ehemaligen Präsidenten der Federal Reserve Bank von Dallas, Rob Kaplan, moderiert wurde, erörterte Daly am Donnerstag den Einfluss der Geldpolitik auf die Künstliche Intelligenz. Zudem sprach sie an, welchen Inflationsdruck der Aufbau einer solchen Infrastruktur auf bestimmte Güter, wie etwa Baumaterialien, haben könnte. "Bisher haben wir keine daraus resultierende Inflation beobachtet", so Daly und fügte aber an, dass dies eine Möglichkeit sei, die bereits erwähnt worden sei.

VERBRAUCHERPREISE JAPAN

Die Verbraucherpreise in Japan sind im Januar langsamer gestiegen. Die Inflation der Preise ohne frische Lebensmittel legten im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozent zu nach einem Anstieg um 2,4 Prozent im Dezember. Der Anstieg entsprach der Prognose von Ökonomen in einem Konsens des Datendienstleisters Quick.

NOVARTIS

Ein Konsortium von Private-Equity-Unternehmen unter der Leitung von Waverise Investments kauft einen Mehrheitsanteil von fast 71 Prozent an der indischen Sparte des Pharmariesen Novartis. Der Verkauf wird laut einer Börsenmitteilung von Novartis India mit 14,46 Milliarden Rupien bewertet, was etwa 135 Millionen Euro entspricht. Das Geschäft besiegelt den vollständigen Rückzug von Novartis aus seiner indischen Tochtergesellschaft und die Kontrolle über das Unternehmen geht auf das Konsortium über, dem auch der Chryscapital Fund X und Two Infinity Partners angehören.

NEWMONT

hat im vierten Quartal dank eines um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Goldpreises höhere Umsätze und einen höheren Gewinn verbucht. Das Goldminenunternehmen wies einen Gewinn von 1,30 (Vorjahr: 1,40) Milliarden Dollar aus. Bereinigt und je Aktie waren es 2,52 Dollar, deutlich mehr als im Konsens mit 2,05 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 6,82 Milliarden Dollar. Analysten hatten 6,19 Milliarden prognostiziert.

