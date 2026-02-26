26.02.2026 07:57:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

wies für das am 31. Januar beendete Quartal einen Gewinn von 1,87 Milliarden US-Dollar oder 2,07 US-Dollar je Aktie aus. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 1,82 Milliarden US-Dollar oder 1,75 US-Dollar je Aktie betragen. Ohne Berücksichtigung bestimmter Sondereffekte lag der bereinigte Gewinn je Aktie laut Factset bei 3,81 Dollar und damit über den von Analysten erwarteten 3,05 Dollar. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 11,20 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen Umsatz von 11,19 Milliarden Dollar prognostiziert.

ZOOM

Das Videokonferenzunternehmen wies für den am 31. Januar beendeten Zeitraum einen Nettogewinn von 674,1 Millionen US-Dollar oder 2,22 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 367,9 Millionen Dollar oder 1,16 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 1,44 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten 1,49 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz wuchs um 5,3 Prozent auf 1,25 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognose der Wall Street von 1,23 Milliarden Dollar.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 01:58 ET (06:58 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen