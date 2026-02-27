27.02.2026 08:04:45

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verbucht, da die QuickBooks-Plattform weiterhin auf eine starke Nachfrage stößt. Die Gewinnprognose des Finanztechnologieunternehmens für das dritte Geschäftsquartal blieb jedoch hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. Dieses Quartal fällt in die Hauptsaison der Steuererklärungen. Das Unternehmen teilte mit, dass seine Margen im laufenden Quartal teilweise durch eine Verschiebung von Marketingkosten aus dem zweiten Geschäftsquartal geschmälert würden. Für das dritte Geschäftsquartal, das in die Hauptsaison der Steuererklärungen fällt, erwartet Intuit ein Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent, einen Gewinn je Aktie von 10,56 bis 10,62 Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,45 bis 12,51 Dollar. Analysten prognostizieren ein Umsatzwachstum von etwa 9,9 Prozent, einen Gewinn je Aktie von 11,13 Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,97 Dollar.

FLUTTER ENTERTAINMENT

hat im vierten Quartal einen Nettogewinn von 10 (Vorjahr: 156) Millionen Dollar erzielt. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,74 Dollar je Aktie, nach 2,94 im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 1,85 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 4,74 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Prognose der Wall Street von 4,93 Milliarden Dollar.

MONSTER BEVERAGE

hat einen höheren Gewinn verbucht, da der Umsatz in allen Segmenten des Unternehmens, mit Ausnahme der alkoholischen Getränke, gestiegen ist. Der Energy-Drink-Hersteller hat einen Gewinn von 449,2 Millionen US-Dollar oder 46 Cent je Aktie verbucht verglichen mit einem Gewinn von 270,7 Millionen Dollar oder 28 Cent je Aktie im Vorjahr. Auf bereinigter Basis hat der Gewinn 51 Cent je Aktie betragen und damit die von Analysten erwarteten 48 Cent je Aktie übertroffen. Der Nettoumsatz ist auf 2,13 Milliarden Dollar gestiegen nach 1,81 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Umsatz von 2,04 Milliarden Dollar gerechnet.

ROCKET

hat im vierten Quartal dank eines zweistelligen Zuwachses in seinem Direktkundengeschäft einen höheren Umsatz verzeichnet. Der Hypothekenfinanzierer verzeichnete einen Nettogewinn von 68 Millionen US-Dollar oder 2 Cent je Aktie, verglichen mit 649 Millionen Dollar oder 23 Cent je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 11 Cent je Aktie und damit über den von Factset befragten Analysten erwarteten 9 Cent.

ROCKET LAB

hat im jüngsten Quartal höhere Umsätze verzeichnet und die Übernahme des neuseeländischen Unternehmens Precision Components bekannt gegeben. Das Start- und Raumfahrtsystemunternehmen wies einen Verlust von 52,9 Millionen US-Dollar oder 9 Cent je Aktie aus, verglichen mit einem Verlust von 52,3 Millionen Dollar oder 10 Cent je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten einen Verlust von 10 Cent je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg von 132,4 Millionen Dollar auf 179,7 Millionen Dollar, während die Analystenschätzungen bei 176,8 Millionen Dollar gelegen hatten.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen