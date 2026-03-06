|
06.03.2026 07:55:42
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Der US-Sportartikelkonzern erwartet eine Belastung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kostensenkungsmaßnahmen, einschließlich des Abbaus von Arbeitsplätzen.
ORACLE
will einem Agenturbericht zufolge tausende Stellen abbauen. Wie Bloomberg berichtet, könnte der Abbau bereits im März erfolgen. Einige der Streichungen würden Stellen betreffen, die das Unternehmen wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz nicht mehr in dem Maße wie früher brauchen wird. Oracle hat laut Agentur diese Woche intern angekündigt, dass der Konzern offene Stellenausschreibungen in seiner Cloud-Sparte überprüfen werde. Oracle lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 06, 2026 01:56 ET (06:56 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.