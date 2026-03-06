06.03.2026 07:55:42

Der US-Sportartikelkonzern erwartet eine Belastung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kostensenkungsmaßnahmen, einschließlich des Abbaus von Arbeitsplätzen.

ORACLE

will einem Agenturbericht zufolge tausende Stellen abbauen. Wie Bloomberg berichtet, könnte der Abbau bereits im März erfolgen. Einige der Streichungen würden Stellen betreffen, die das Unternehmen wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz nicht mehr in dem Maße wie früher brauchen wird. Oracle hat laut Agentur diese Woche intern angekündigt, dass der Konzern offene Stellenausschreibungen in seiner Cloud-Sparte überprüfen werde. Oracle lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

