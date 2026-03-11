Die Fluggesellschaft aus Hongkong meldete einen Nettogewinn von 10,83 Milliarden Hongkong-Dollar, was 1,38 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies ist ein Anstieg von 9,5 Prozent gegenüber 2024. Der Umsatz für das Jahr kletterte um 12 Prozent auf 116,78 Milliarden Hongkong-Dollar.

OPENAI

Ein Amoklauf an einer Schule in Kanada könnte rechtliche Folgen für OpenAI haben. Die Mutter eines Mädchens, das bei dem Amoklauf verletzt wurde, hat eine Klage gegen das KI-Startup wegen dessen Entscheidung eingereicht, die Polizei nicht über die Interaktionen der tatverdächtigen Person mit seinem ChatGPT-Chatbot zu informieren.

RIO TINTO

hat sich fast 1,2 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung der Entwicklung eines Lithiumprojekts in Argentinien gesichert. Damit stärkt das Unternehmen seine Wachstumspipeline für den wichtigen Bestandteil von Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen. Der Bergbaukonzern teilte mit, er habe das Finanzierungspaket von vier internationalen Geldgebern erhalten. Die Mittel sind für das 2,5 Milliarden Dollar teure Rincon-Projekt in der argentinischen Provinz Salta gedacht, das eine Kapazität von etwa 60.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr erreichen soll.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

