Der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance baut Rechenkapazitäten mit High-End-Nvidia-Chips außerhalb seines Heimatlandes Chinas auf und untermauert so seine Ambitionen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu werden. Bytedance arbeitet mit einem südostasiatischen Unternehmen namens Aolani Cloud an Plänen, rund 500 Nvidia-Blackwell-Computersysteme in Malaysia einzusetzen, die insgesamt etwa 36.000 B200-Chips umfassen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

MISSION PRODUCE

ist im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht, da ein Rückgang der Verkaufspreise für Avocados den Umsatz geschmälert hat. Der Avocado-Produzent verzeichnete im ersten Quartal einen Nettoverlust von 700.000 US-Dollar oder 1 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Nettogewinn von 3,9 Millionen Dollar oder 5 Cent je Aktie erzielt. Das bereinigte Ergebnis lag bei 10 Cent je Aktie und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 7 Cent je Aktie. Der Umsatz sank um 17 Prozent auf 278,6 Millionen Dollar, lag damit aber über Konsens von 260,7 Millionen Dollar.

ULTA BEAUTY

hat für das Geschäftsjahr eine Verlangsamung des Wachstums in Aussicht gestellt. Zuvor hatte das Unternehmen im vergangenen Quartal höhere Umsätze verzeichnet. Der Einzelhändler für Kosmetika und Düfte teilte mit, dass er für dieses Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent erwarte. Im vorangegangenen Geschäftsjahr hatte der Zuwachs noch 9,7 Prozent betragen. Das Unternehmen prognostizierte zudem einen Gewinn je Aktie von 28,05 bis 28,55 US-Dollar und ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 2,5 bis 3,5 Prozent. Analysten erwarten einen Umsatz von 13,15 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 28,64 Dollar je Aktie. Im vierten Geschäftsquartal verbuchte Ulta einen Gewinn von 356,7 Millionen Dollar oder 8,01 Dollar je Aktie verglichen mit 393,3 Millionen Dollar oder 8,46 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.

March 13, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)