Die US-Börsenaufsicht will die Berichtspflichten für Unternehmen offenbar reduzieren. Die SEC (Securities and Exchange Commission) bereite einen Vorschlag vor, die Pflicht zur vierteljährlichen Veröffentlichung von Ergebnissen abzuschaffen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Unternehmen sollen stattdessen die Option haben, ihre Ergebnisse zwei Mal im Jahr mitzuteilen.

NVIDIA

CEO Jensen Huang hat auf der jährlichen GTC-Konferenz ein "Age of Inference" eingeleitet. Er stellte eine riesige Palette neuer Produkte vor, sowohl Hardware als auch Software, die alle darauf ausgelegt sind, KI-Modelle schneller und effizienter auszuführen. Er präsentierte neue Produkte, die nach seiner Darstellung jene Form des KI-Computings, das auf Nutzeranfragen reagieren kann, revolutionieren sollen. Huang sagte, Nvidia rechne damit, bis Ende 2027 Chips der Blackwell- und Rubin-Generation im Wert von 1 Billion Dollar zu verkaufen - eine Aktualisierung der bisherigen Prognose, die Verkäufe im Wert von 500 Milliarden Dollar bis Ende 2026 vorsah. Huang nutzte seine Rede auch, um eine Reihe von Partnerschaften anzukündigen, die Nvidias Geschäft im Bereich "digitale Zwillinge" und andere Simulationen stärken sollen.

SEMTECH

hat im vierten Quartal höhere Umsätze verzeichnet und erwartet, vom zunehmenden Bau von Rechenzentren zu profitieren. Der Halbleiterkonzern wies einen Verlust von 29,8 Millionen Dollar aus, verglichen mit einem Gewinn von 39,1 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie bei 44 Cent und damit 1 Cent über den Prognosen von Analysten. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 274,4 Millionen Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 273,2 Millionen Dollar prognostiziert. Für das laufende Quartal erwartet Semtech einen Umsatz von 283,0 Millionen Dollar in der Mitte der Zielspanne und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 45 Cent. Analysten prognostizierten zuletzt 272,6 Millionen Dollar bzw. 43 Cent je Aktie.

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March 17, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)