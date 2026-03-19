Die Ölpreise stiegen kräftig, das Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 6 Prozent auf 109,66 Dollar. Auslöser waren Berichte über eine vom Iran ausgesprochene Evakuierungswarnung für Ölanlagen in der Golfregion. Die Meldung kam, nachdem Israel das iranische Gasfeld South Pars, die größte derartige Anlage der Welt, angegriffen hatte. Die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände weitzeten sich derweil wider Erwarten aus, hatten aber keinen Einfluss auf die Preisfindung. Im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag steigen die Preise weiter vor dem Hingtergrund fortgesetzter gegenseitiger Angriffe im Krieg im Nahen Osten auf Energieanlagen.

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BRASILIEN - Geldpolitik

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins von 15,0 auf 14,75 Prozent gesenkt - zum ersten Mal seit zwei Jahren. Sie ließ künftige Zinsentscheidungen offen, weil die Wirtschaft des Landes angesichts möglicher Negativeffekte durch den Konflikt im Nahen Osten vor erheblichen Unwägbarkeiten stehe.

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im Kern im Januar um 5,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang um 10,0 Prozent geschätzt. Im Jahresvergleich stiegen die Aufträge um 13,7 Prozent.

MICRON TECHNOLOGY

Der Umsatz von Micron Technology hat sich im zweiten Quartal fast verdreifacht, gestützt von KI-bedingter Nachfrage nach Speicherchips. Micron wies einen Gewinn von 13,79 (Vorjahr: 1,58) Milliarden Dollar aus. Bereinigt und je Aktie waren es 12,20 Dollar, wohingegen Analysten 9,19 Dollar erwartet hatten. Der Umsatz verdreifachte sich fast auf 23,86 Milliarden. Analysten hatten nur 19,97 Milliarden Dollar prognostiziert. Die Ergebnisse seien auf die starke Nachfrage und das knappe Angebot an Speicherchips in der Branche zurückzuführen, sagte CEO Sanjay Mehrotra. Für das laufende Quartal erwartet Micron in der Mitte der Prognosespanne einen Umsatz von 33,5 Milliarden Dollar. Dem steht ein bisheriger Konsens von 24,29 Milliarden gegenüber. Beim Gewinn je Aktie stehen 19,15 Dollar einem Konsenswert von 12,03 Dollar gegenüber.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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March 19, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)