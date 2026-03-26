Reflection, ein vom Chip-Konzern Nvidia unterstütztes Startup, das sich für die Entwicklung frei zugänglicher KI-Systeme in den USA einsetzt, führt laut informierten Personen Gespräche über eine Kapitalaufnahme von 2,5 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar. Reflection gehört zu einer Handvoll Nvidia-naher Startups, die versuchen, ein Netzwerk von "Open Source"-KI-Modellen aufzubauen, die von Unternehmen, Laboren und Universitäten je nach Bedarf genutzt und angepasst werden können.

WORTHINGTON STEEL

hat im dritten Quartal einen geringeren Gewinn verbucht, weil makroökonomischer Gegenwind das Geschäft belastete. Der Stahlverarbeiter wies einen Gewinn von 10,4 (Vorjahr: 13,8) Millionen Dollar aus. Der Nettoumsatz stieg auf 769,8 (687,4) Millionen Dollar. Das Unternehmen hatte im Januar der Übernahme von Kloeckner in einer Transaktion mit einem Unternehmenswert von 2,4 Milliarden Dollar zugestimmt. Durch den Zukauf werde man zum umsatzmäßig zweitgrößten Stahl-Service-Center-Unternehmen in Nordamerika.

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March 26, 2026 02:46 ET (06:46 GMT)