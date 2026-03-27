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27.03.2026 07:44:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

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