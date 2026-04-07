Die USA werden Zölle von bis zu 100 Prozent auf Marken-Arzneimittel erheben. Allerdings können Länder oder Pharmaunternehmen, die Abkommen mit der Trump-Regierung schließen oder sich verpflichten, Produktionsstätten in den USA zu errichten, mit niedrigeren Abgaben belegt werden. Der 100-Prozent-Zoll wird auf patentierte importierte Arzneimittel von Unternehmen angewendet, die sich nicht verpflichtet haben, in den USA zu investieren und keine "Meistbegünstigten"-Abkommen (MFN) abgeschlossen haben, um ihre US-Preise an die niedrigsten Preise anzupassen, die sie in anderen Industrieländern verlangen, wie ein ranghoher Regierungsbeamter sagte.

AMAZON/US POSTAL

Amazon.com und der U.S. Postal Service haben ein neues Abkommen zur Paketabwicklung erzielt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die neue vorläufige Vereinbarung würde weiterhin vorsehen, dass der U.S. Postal Service jährlich mehr als 1 Milliarde Pakete für Amazon ausliefert. Der Umsatzverlust durch die Kürzung um 20 Prozent könnte dem Postal Service jedoch schaden.

AMGEN

hat positive Ergebnisse für eine neue Version seines Augenheilmittels Tepezza veröffentlicht. Die Nachricht folgt unmittelbar auf die als enttäuschend eingestuften Testdaten eines Konkurrenzprodukts von Viridian Therapeutics.

CROWDSTRIKE HOLDINGS

Der Vorstand hat einer Erhöhung des bestehenden Aktienrückkaufprogramms um 50 Prozent zugestimmt.

LG ELECTRONICS

hat für das erste Quartal eine deutliche Gewinnsteigerung in Aussicht gestellt, getrieben durch verbesserte Profitabilität in den Geschäftsbereichen Haushaltsgeräte, Fernseher und Fahrzeugkomponenten. Dies weckt Hoffnungen auf eine Erholung des Geschäfts in diesem Jahr. Im Vorquartal hatte das Unternehmen den ersten Verlust seit neun Jahren verzeichnet. Für Januar bis März rechnet LG mit einem operativen Gewinn von 1,674 Billionen Won, umgerechnet 0,96 Milliarden Euro. Das wäre ein Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vorquartal hatte der operative Verlust noch bei 109,00 Milliarden Won gelegen. Die Gewinnprognose übertrifft eine von Factset erstellte Konsenserwartung von 1,336 Billionen Won. Der Umsatz im Quartal ist nach den vorläufigen Zahlen um 4,4 Prozent auf 23,733 Billionen Won gestiegen.

PARAMOUNT

hat verbindliche Eigenkapitalzusagen in Höhe von fast 24 Milliarden Dollar von drei Staatsfonds unter Führung Saudi-Arabiens erhalten, um die Übernahme von Warner Bros. Discovery zu finanzieren. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

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April 07, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)