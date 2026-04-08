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08.04.2026 07:43:46
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Das erste faltbare Handy von Apple soll laut einem Bloomberg-Bericht nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen planmäßig während des üblichen iPhone-Einführungszeitraums später in diesem Jahr erscheinen. Das entkräftet Bedenken hinsichtlich größerer Produktionsprobleme, die am Vortag ein Bericht von Nikkei Asia ausgelöst hatte.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/cln/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)
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