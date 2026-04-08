Das erste faltbare Handy von Apple soll laut einem Bloomberg-Bericht nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen planmäßig während des üblichen iPhone-Einführungszeitraums später in diesem Jahr erscheinen. Das entkräftet Bedenken hinsichtlich größerer Produktionsprobleme, die am Vortag ein Bericht von Nikkei Asia ausgelöst hatte.

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April 08, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)