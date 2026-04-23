hat für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen bereinigten Gewinn von 1,91 Dollar je Aktie berichtet, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Analystenschätzung lautete auf 1,81 Dollar. Der Bruttogewinn belief sich auf 8,95 Milliarden Dollar, netto verdiente Big Blue 1,22 Milliarden Dollar. Der Quartalsumsatz übertraf mit plus 9 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar ebenfalls die Wall-Street-Erwartung von 15,7 Milliarden. "Angesichts dieses starken Starts erwarten wir weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent und einen Anstieg des freien Cashflows im Jahresvergleich um etwa 1 Milliarde Dollar", sagte CEO Arvind Krishna. Die Aktie geriet nachbörslich unter Druck und verlor gegenüber dem Handelsende an der Wall Street fast 8 Prozent. Im Handel hieß es, angesichts der guten Quartalszahlen enttäusche der nur bestätigte Ausblick.

MICROSOFT

wird bis Ende 2029 umgerechnet 18 Milliarden US-Dollar in Australien investieren, um seine Azure-KI-Supercomputing- und Cloud-Infrastruktur in dem Land signifikant zu erweitern. Azure stellt Cloud-Dienste für eine Vielzahl von Unternehmen bereit.

RAYMOND JAMES FINANCIAL

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn verzeichnet, wozu das Wachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft beitrug. Das Investmentbanking- und Finanzdienstleistungsunternehmen wies einen Gewinn von 542 (Vorjahr: 493) Millionen Dollar aus. Bereinigt und je Aktie waren es 2,83 Dollar. Analysten hatten mit 2,76 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 3,86 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 3,85 Milliarden gerechnet.

SERVICENOW

hat im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 22 Prozent verzeichnet, prognostizierte aber, dass die Integration von Armis die Margen in diesem Jahr belasten wird. Servicenow verzeichnete einen Gewinn von 469 (Vorjahr: 460) Millionen Dollar. Auf bereinigter Basis waren es 97 Cent je Aktie, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Der Umsatz stieg auf 3,77 (3,09) Milliarden Dollar und übertraf die Prognose der Analysten von 3,75 Milliarden. Das auf Cloud-basierter Software spezialisierte Unternehmen stellte für das Gesamtjahr einen Abonnementumsatz zwischen 15,74 und 15,78 Milliarden Dollar in Aussicht. Wall-Street-Analysten erwarteten bislang 15,98 Milliarden. Nachbörslich fiel der Kurs auf Nasdaq.com um Die Aktie von ServiceNow stürzte im nachbörslichen Handel um 12 Prozent ab.

SK HYNIX

hat dank der stark gestiegenen Nachfrage nach fortschrittlichen Speicherchips einen fünffachen Anstieg seines Quartalsnettogewinns gemeldet. Dies deutet darauf hin, dass der weltweite Ausbau der künstlichen Intelligenz (KI) trotz der Risiken durch den Nahost-Konflikt intakt bleibt.

TESLA

hat für das erste Quartal einen 16-prozentigen Umsatzanstieg auf 22,4 Milliarden Dollar gemeldet. Der Umsatz aus dem reinen Automobilgeschäft stieg im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 16 Prozent. Der Umsatz im Energiebereich, der aus dem Verkauf von industriellen und privaten Batteriespeichern stammt, in den vorherigen Quartalsberichten ein Lichtblick für das Unternehmen, fiel im Berichtsquartal um 12 Prozent. Den Nettogewinn steigerte Tesla um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar. Trotz eines Analystenkonsens, dass das Unternehmen zum ersten Mal seit zwei Jahren einen negativen freien Cashflow ausweisen könnte, meldete Tesla des weiteren einen positiven freien Cashflow von 1,4 Milliarden Dollar. Nachbörslich ging es für die Tesla-Aktie auf Nasdaq.com um gut 4 Prozent nach oben.

TEXAS INSTRUMENTS

Der Gewinn je Aktie übertraf im ersten Quartal mit 1,68 US-Dollar die Konsensschätzung von 1,36 Dollar deutlich. Im Vorjahr hatte der Wert bei 1,28 Dollar gelegen. Der Umsatz erreichte 4,8 Milliarden Dollar. Damit wurden die Erwartungen von 4,5 Milliarden Dollar übertroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um 19 Prozent.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)