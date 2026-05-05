Der südostasiatische Fahrdienst- und Lieferspezialist hat für das erste Quartal einen Nettogewinn von 120 (Vorjahr: 10) Millionen Dollar berichtet. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 955 Millionen Dollar, während sich das bereinigte EBITDA um 46 Prozent auf 154 Millionen Dollar erhöhte. Grab hielt an seiner Jahresprognose für das bereinigte EBITDA für 2026 von 700 bis 720 Millionen Dollar fest.

HSBC

Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis Ende März um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 6,94 Milliarden Dollar. Damit wurde die Schätzung von 7,02 Milliarden Dollar aus einer Analystenumfrage verfehlt. Der Vorsteuergewinn sank um 1,1 Prozent auf 9,38 Milliarden Dollar.

PALANTIR TECHNOLOGIES

hat Rekordwerte bei Quartalsumsatz und -gewinn erzielt. Angetrieben wurde dies durch eine starke Nachfrage des US-Militärs und ein schnell wachsendes Geschäft mit dem Verkauf von Datenanalyse-Software. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 1,63 Milliarden Dollar, entsprechend einem Anstieg von 85 Prozent. Dies liegt über der Erwartung der Analysten. Der Nettogewinn belief sich auf 876 Millionen Dollar, vervierfachte sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum und übertraf die Erwartungen ebenfalls. Palantir hob zudem die Umsatzprognose für das Jahr auf 7,65 bis 7,66 Milliarden Dollar an, von zuvor 7,18 bis 7,2 Milliarden Dollar.

PARAMOUNT

hat im abgelaufenen Quartal den Umsatz um 2 Prozent auf 7,35 Milliarden Dollar gesteigert und die Analystenschätzung von 7,28 Milliarden übertroffen. Der Gewinn belief sich auf 168 (Vorjahr: 152) Millionen, bereinigt und je Aktie waren es 23 Cent. Die Konsensschätzung lautete auf 15 Cent. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr.

WESTPAC

hat im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 3,41 (Vorjahr: 3,32) Milliarden australischen Dollar gemeldet, was etwa 2,44 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies steht eine durchschnittliche Analystenprognose von 3,45 Milliarden Austral-Dollar gegenüber. Das Kreditinstitut verzeichnete eine Wertberichtigung auf Kredite in Höhe von 443 Millionen Austral-Dollar, was einem Anstieg von 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Einnahmen stiegen um 4,6 Prozent auf 11,29 Milliarden Austral-Dollar.

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May 05, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)