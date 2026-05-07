hat im ersten Quartal seinen Gewinn mehr als verdoppelt und den Umsatz kräftig gesteigert. Das Werbeunternehmen wies einen Gewinn von 1,21 (Vorjahr: 0,58) Milliarden US-Dollar aus, je Aktie waren es 3,56 Dollar. Der Umsatz stieg um 59 Prozent auf 1,84 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen Gewinn von 3,44 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,77 Milliarden Dollar erwartet. Für das laufende zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 1,92 und 1,95 Milliarden Dollar. Analysten erwarteten bislang 1,89 Milliarden Dollar.

BEYOND MEAT

hat im vierten Quartal einen Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 58,2 Millionen Dollar verzeichnet und schnitt damit nah am Konsens ab. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 60 bis 65 Millionen Dollar. Analysten erwarteten bislang 67 Millionen Dollar.

DOORDASH

hat die Bestellungen im ersten Quartal im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 933 Millionen gesteigert, wozu die Übernahme von Deliveroo beitrug. Der Gewinn belief sich auf 184 (Vorjahr: 193) Millionen Dollar oder 42 Cent je Aktie. Analysten hatten 36 Cent erwartet. Der Umsatz kletterte um 33 Prozent auf 4,04 Milliarden Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 4,15 Milliarden Dollar. Für das zweite Quartal prognostiziert Doordash ein bereinigtes EBITDA zwischen 770 und 870 Millionen Dollar und einen Bruttobestellwert zwischen 32,4 und 33,4 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten bislang mit 827,7 Millionen bzw. 32,43 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet Doordash weiterhin, dass das bereinigte EBITDA als Prozentsatz des Bruttobestellwerts im Vergleich zu 2025 leicht ansteigen wird.

ORICA

Der Sprengstoff- und Chemiehersteller hat seine Zwischendividende angehoben, nachdem sich der Verlust im ersten Halbjahr aufgrund geringerer Einmalbelastungen als im Vorjahr und höherer bereinigter Gewinne verringert hat. Orica meldete einen Nettoverlust von 600.000 Australischen Dollar, nach einem Verlust von 89,0 Millionen Australischen Dollar im Vorjahr. Der Gewinn vor Sondereffekten belief sich auf 283,1 Millionen Australische Dollar, was einem Anstieg von 8 Prozent entspricht.

SNAP / PERPLEXITY

haben eine Vereinbarung zur direkten Integration der KI-gestützten Antwort-Engine des Start-ups in die Social-Media-Plattform aufgehoben. Damit endet eine Partnerschaft, die bei Anlegern die Hoffnung auf eine verbesserte Profitabilität von Snap geweckt hatte.

WARNER BROS.

hat im ersten Quartal einen massiven Verlust verbucht wegen einer Belastung von 2,8 Milliarden Dollar für eine Kündigungsgebühr, die im Rahmen des Bieterkriegs um Netflix gezahlt wurde. Warner meldete einen Verlust von 2,92 Milliarden Dollar oder 1,17 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Verlust von 453 Millionen ein Jahr zuvor. Analysten hatten einen Verlust von 11 Cent je Aktie erwartet. Der Umsatz sank um 1 Prozent auf 8,89 Milliarden Dollar und lag damit im Rahmen der Analystenschätzungen.

WHIRLPOOL

hat zweistellige Preiserhöhungen angekündigt, um wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Verlust von 82 Millionen Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 71 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Verlust je Aktie belief sich auf 56 Cent. Analysten hatten 38 Cent erwartet. Der Umsatz sank von 3,62 auf 3,27 Milliarden Dollar. Die Analystenschätzung lag hier bei 3,44 Milliarden. Whirlpool senkte die Prognose für das Gesamtjahr auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 bis 2,95 Dollar, verglichen mit zuvor 6,25 Dollar. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen nun mit 15 statt mit 15,3 bis 15,6 Milliarden Dollar.

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May 07, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)