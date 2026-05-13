13.05.2026 07:55:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der Gewinn ist im ersten Quartal gesunken, da ein Mangel an Rindern die Kosten in der Rindfleischsparte in die Höhe getrieben hat. Der Fleischverarbeitungskonzern wies einen Gewinn von 220,6 Millionen US-Dollar oder 20 Cent je Aktie aus, verglichen mit 500,2 Millionen Dollar oder 47 Cent je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten mit 20 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz kletterte um 11 Prozent auf 21,61 Milliarden Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 21,53 Milliarden Dollar.

KARMAN

hat nach einem zweistelligen Umsatzwachstum im ersten Quartal, angeführt von seinem Raumfahrt- und Startgeschäft, ihre Jahresprognose angehoben.

NEXTPOWER

hat im vierten Geschäftsquartal einen geringeren Umsatz und Gewinn verzeichnet, aber ihre Umsatzprognose für das neue Geschäftsjahr angehoben.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 01:55 ET (05:55 GMT)

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