Stephen Miran ist aus dem Gouverneursrat der US-Notenbank zurückgetreten und hat damit einen Sitz in dem siebenköpfigen Gremium für den neuen Fed-Chef Kevin Warsh freigemacht. Miran, ehemaliger Wirtschaftsberater der Trump-Regierung, war der Fed am 16. September beigetreten und füllte die letzten Monate einer Amtszeit aus, die durch den Rücktritt einer anderen Gouverneurin vakant geworden war. In der ersten Phase seiner Amtszeit ließ sich Miran von seiner Funktion im Weißen Haus beurlauben, anstatt zurückzutreten. Das unkonventionelle Arrangement hatte Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed geweckt angesichts der Kampagne des Weißen Hauses zur Beeinflussung der Geldpolitik .

GIPFEL USA-CHINA

Beim Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hat nach Aussage der chinesischen Regierung "eine Reihe neuer gemeinsamer Übereinkünfte" mit den USA erzielt worden. "Die beiden Präsidenten einigten sich auf eine neue Vision für den Aufbau einer konstruktiven Beziehung zwischen China und den USA von strategischer Stabilität", die als Richtschnur für die Beziehungen "in den nächsten drei Jahren und darüber hinaus" dienen soll, teilte das chinesische Außenministerium am Freitag in einer Erklärung mit. In der Erklärung wurden keine Einzelheiten zu den "neuen gemeinsamen Übereinkünften" zwischen Trump und Xi genannt.

US-GELDPOLITIK

Der Gouverneur der US-Notenbank, Michael Barr, hat die Verringerung der Bilanzsumme als ein falsches Ziel für die Zentralbank bezeichnet. Viele der Vorschläge zur Erreichung dieses Ziels würden die Finanzstabilität gefährden, sagte der Notenbanker bei einer Veranstaltung in Midtown Manhattan. Barr reagierte damit auf die Bestätigung von Kevin Warsh als künftiger Chef der Federal Reserve.

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May 15, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)