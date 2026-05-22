Der Umsatz von Lenovo ist im vierten Quartal so stark gewachsen wie seit fünf Jahren nicht mehr, und der CEO des Unternehmens sieht weiteres Aufwärtspotenzial. Im Anschluss an die über den Konsensschätzungen liegenden Ergebnisse sagte der Vorstandsvorsitzende des PC-Herstellers, Yuanqing Yang, das Unternehmen wolle in den nächsten zwei Jahren einen Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Um dies zu erreichen, legte er eine dreiteilige Strategie vor, die den Ausbau der Führungsposition von Lenovo bei Geräten, die Nutzung der mehrjährigen Chancen im Bereich der KI-Infrastruktur und die Skalierung des Dienstleistungsgeschäfts umfasse. Das Unternehmen plane zudem, weitere Formen von KI-Geräten zu erforschen, einschließlich Wearables.

ROSS STORE

hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem die Umsätze im ersten Geschäftsquartal stark gestiegen sind. Der Einzelhändler erwartet ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze von 6 bis 7 Prozent statt von 3 bis 4 Prozent. Der Gewinn je Aktie wird zwischen 7,50 und 7,74 Dollar erwartet, verglichen mit einer früheren Prognose von 7,02 bis 7,36 Dollar. Analysten rechneten bislang mit einem Umsatzplus von 4,7 Prozent und einen Gewinn von 7,45 Dollar je Aktie. Im gerade beendeten Quartal erzielte Ross einen Gewinn von 650 (Vorjahr: 479,2) Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 6,01 Milliarden Dollar und übertraf damit laut Factset die Modelle der Wall Street von 5,64 Milliarden Dollar.

WORKDAY

hat für das erste Quartal einen Gewinn von 222 (Vorjahr: 68) Millionen Dollar gemeldet, bereinigt und je Aktie waren es 2,66 Dollar. Die Analystenerwartung lag bei 2,51 Dollar. Der Umsatz stieg um 13,5 Prozent auf 2,54 Milliarden Dollar, leicht über den prognostizierten 2,52 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal erwartet Workday Abonnementumsätze von 2,46 Milliarden Dollar, knapp über den Analystenerwartungen von 2,45 Milliarden, und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr bei gleichzeitig erhöhter bereinigter operativer Marge.

ZOOM COMMUNICATION

hat nach einem Gewinn- und Umsatzanstieg im ersten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von 5,96 bis 6,00 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 5,08 bis 5,09 Milliarden. Analysten prognostizierten bislang 5,88 Dollar bzw. 5,08 Milliarden Dollar. Das Unternehmen meldete einen Quartalsgewinn von 425,7 (Vorjahr: 254,6) Millionen Dollar oder bereinigt und je Aktie von 1,55 Dollar. Analysten hatten 1,42 Dollar erwartet. Der Umsatz wuchs um 5,5 Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognose der Wall Street von 1,22 Milliarden. Zoom rechnet für das zweite Quartal mit einem bereinigten Gewinn von 1,45 bis 1,47 Dollar je Aktie und einem Umsatz von bis zu 1,27 Milliarden Dollar. Analysten erwarteten zuletzt 1,49 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 1,27 Milliarden Dollar.

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May 22, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)