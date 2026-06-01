Der Ölpreis für die Sorte Brent reduzierte sich um 1,8 Prozent auf 91,99 Dollar und verzeichnete damit auf Monatssicht ein Minus von rund 19 Prozent mit den Hoffnungen auf ein Kriegsende in Nahost. Am frühen Montag ziehen die Preise mit dem jüngsten Vorstoß israelischer Streitkräfte im Libanon wieder etwas an.

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NAHOSTKONFLIKT

- Israel hat seine militärische Invasion im Libanon ausgeweitet, ist tiefer ins Landesinnere vorgedrungen und hat die strategisch wichtige Anhöhe einer historischen Kreuzritterburg eingenommen. Die Eskalation erhöht den Druck auf die fragile libanesische Regierung und erschwert die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, der ein Ende der Kämpfe an dieser Front zu einer seiner Bedingungen für ein Abkommen gemacht hat.

- Die USA und der Iran haben sich am Wochenende einen neuerlichen Schlagabtausch geliefert: Die USA griffen nach eigenen Angaben Luftabwehrradar- und Drohnenstützpunkte an, woraufhin Kuwait attackiert wurde, nachdem der Iran erklärt hatte, er würde Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Der Feuerwechsel ereignete sich, während die beiden Kontrahenten daran arbeiteten, eine Einigung zur Beendigung der Kämpfe auszuarbeiten.

HANDELSPOLITIK CHINA

China verschärft die Kontrolle über Kapitalflüsse, nachdem das Land zuvor die Auflösung des Meta-Manus-Deals erzwungen hat. Die Behörden wollen Chinas Wirtschaft angesichts der verschärften Technologierivalität mit den USA schützen. Der Staatsrat erklärte am Montag, dass die Regierung den nicht autorisierten Export oder den Einsatz von staatlich beschränkten Waren, Technologien, Dienstleistungen und Daten verbieten wird, wie aus Vorschriften hervorgeht, die im April verabschiedet wurden. Die ab Juli geltenden Regeln untersagen auch indirekte Transfers von beschränkter Technologie und Daten durch grenzüberschreitende Personalentsendungen, Trainingsprogramme oder technische Anleitungen.

EXPORTE SÜDKOREA

Südkoreas Exporte sind im Mai so schnell gewachsen wie seit mehr als vier Jahrzehnten nicht mehr. Die durch künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Nachfrage nach Chips ließ den Wert der Lieferungen auf ein Rekordhoch steigen. Die Exporte der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 53,2 Prozent auf 87,75 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichneten sie das schnellste Wachstum seit Januar 1984 und den höchsten monatlichen Exportwert aller Zeiten. Dies steht einem Zuwachs von 48 Prozent im April gegenüber und übertraf die Median-Prognose eines Anstiegs von 50,8 Prozent in einer Umfrage des Wall Street Journal. Die Importe weiteten sich im Mai um 20,8 Prozent auf 60,80 Milliarden Dollar aus, wie aus den am Montag veröffentlichten vorläufigen Daten des Handelsministeriums hervorgeht. Daraus ergab sich ein Handelsüberschuss von 26,95 Milliarden Dollar, nach einem revidierten Überschuss von 23,76 Milliarden Dollar im Vormonat.

KFZ-ABSATZ JAPAN

- Kfz-Absatz Mai +5,6% gg Vorjahr

FED

Ex-Fed-Chairman Jerome Powell ist in einer allgemeinen Dankesrede mit Blick auf die Notwendigkeit der Eigenständigkeit der US-Notenbank an einem Punkt sehr eindeutig geworden. Die Federal Reserve könne nicht überleben, wenn es einer Regierung gelinge, ihre Amtsträger wegen politischer Meinungsverschiedenheiten abzusetzen, sagte Powell, dessen Amtszeit an der Spitze kürzlich abgelaufen ist, am Sonntagabend bei einer Zeremonie in Boston anlässlich der Auszeichnung für politischen Mut, für den er von der Familie des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy ausgezeichnet wurde.

AMERICAN AXLE / GENERAL MOTORS

Die Beschäftigten des American-Axle-Werks in Three Rivers im US-Bundesstaat Michigan befinden sich bei Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag mit dem Autozulieferer in einer Sackgasse. Eine Arbeitsniederlegung von etwa 1.000 Beschäftigten dürfte die Produktion wichtiger Teile für die Mittel- und Full-Size-Pickup-Trucks von General Motors (GM) zum Stillstand bringen.

SPACEX

hat von der U.S. Space Force einen Auftrag in Höhe von 4,16 Milliarden Dollar zur Entwicklung eines weltraumgestützten Programms zur Verfolgung und Bekämpfung von Bedrohungen aus der Luft erhalten. Der Vertrag mit dem Luft- und Raumfahrtunternehmen von Elon Musk soll die Bereitstellung einer weltraumgestützten Sensorikschicht im Rahmen des Programms "Space-Based Airborne Moving Target Indicator" beschleunigen. Das Pentagon arbeitet derzeit an einem Schutzschildsystem namens "Golden Dome", einem komplexen Netzwerk aus Satelliten und anderen Technologien zum Abschuss von Raketen.

SOFTBANK GROUP

hat zugesagt, mindestens 45 Milliarden Euro in den Aufbau eines Netzwerks von KI-Rechenzentren in Frankreich zu investieren. Das enorme Infrastrukturprojekt für Künstliche Intelligenz (KI) soll Europas Ziel der technologischen Unabhängigkeit vorantreiben. Wie der japanische Technologiekonzern mitteilte, soll damit in einer ersten Phase bis 2031 eine Rechenkapazität von bis zu 3,1 Gigawatt an Standorten in Dünkirchen, Bosquel und Bouchain in ganz Frankreich bereitgestellt werden. Die Investitionen könne auf bis zu 75 Milliarden Euro steigen, teilte Softbank weiter mit. Damit könnte eine Rechenkapazität von 5 Gigawatt geschaffen werden.

UNIVERSAL MUSIC GROUP

lehnt die 65-Milliarden-Dollar-Übernahme durch den Investor Bill Ackman ab. Zuvor hatte der größte Aktionär von Universal Widerstand geäußert. Der Board prüfte das unaufgeforderte Angebot von Pershing Square und kam zu dem Schluss, dass es "UMG grundlegend und erheblich unterbewertet und keine überlegene Wertschöpfung bringen wird". "UMG hat sich durch eine klare Vision und Umsetzung eine konkurrenzlose Position in der Musikindustrie aufgebaut", sagte Sherry Lansing, Chairman of the Board bei UMG. Bill Ackman war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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June 01, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)