überträgt nach Handelsblatt-Informationen den Großteil ihrer Frühforschung an die neue Firma der scheidenden Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci - darunter die sogenannten CAR-T-Zelltherapien und die Forschung zu RiboMAB, einer Klasse von mRNA-codierten Antikörpern zur Tumoreliminierung. Knapp 300 Beschäftigte sollen direkt wechseln. Biontech selbst setzt künftig auch auf mRNA und treibt eines seiner Krebsforschungsprojekte (iNEST) weiter voran. Die Bewertung der zu übertragenden Patente ist noch offen. (Handelsblatt)

INCYTE PHARMA

Das US-Biotechunternehmen steht kurz vor einer Übernahme des privat gehaltenen Entwicklers von Medikamenten gegen Blutkrankheiten, Star Therapeutics, für bis zu 2 Milliarden US-Dollar. Dies geschieht im Zuge einer Übernahmewelle von mittelgroßen Pharmaunternehmen, die ihre Produktpipelines erweitern wollen. (Financial Times)

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June 08, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)