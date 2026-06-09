Der Chipkonzern arbeite mit seinen Kunden an rund 40 neuen Produkt-Designs. Darunter seien Datenbrillen, KI-Anhänger oder Kopfhörer mit Kamera, sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon. Sie würden sich die Fähigkeiten moderner KI-Modelle zunutze machen, die etwa Bild- und Audioinformationen gleichzeitig verarbeiten könnten. "Was wir jetzt sehen, ist eine neue Geräteklasse", sagte Amon dem Handelsblatt. Das Smartphone werde nicht verschwinden, aber es trete in den Hintergrund. "Sprache, Sehen und Hören werden Teil der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine". (Handelsblatt)

BLACKSTONE

versucht, Anteile an privaten Investmentfonds im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in einer der größten Transaktionen dieser Art zu veräußern. Der US-Vermögensverwalter testet damit das Interesse der Anleger an älteren Private-Equity-Vehikeln aus. Blackstone vermarktet eine sogenannte "Collateralised Fund Obligation", die Beteiligungen an Leveraged-Buyout- Fonds zu Anleihen bündelt, um diese an Investoren und Versicherer zu verkaufen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Ob Blackstone die Verbriefung letztendlich durchführen oder versuchen wird, die Anteile im Rahmen einer Sekundärtransaktion zu verkaufen, ist noch unklar, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. (Financial Times)

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June 09, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)