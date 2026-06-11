11.06.2026 07:52:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im vierten Quartal einen höheren Gewinn ausgewiesen. Stark steigende Umsätze aus dem Cloud-Infrastrukturgeschäft konnten einen Rückgang im Softwarebereich mehr als ausgleichen. Oracle meldete einen Anstieg seiner Cloud-Umsätze um 47 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar. Das Wachstum spiegele die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Rechenlasten wider, sagte Co-Chief Executive Officer Clay Magouyrk. Dennoch erwartet Oracle für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang der Bruttomargen. Grund dafür ist der hohe Finanzierungsbedarf für den Aufbau seiner Rechenzentren. Oracle erwartet für das Geschäftsjahr 2027 Netto-Investitionsausgaben von rund 70 Milliarden Dollar. Das Unternehmen geht zudem davon aus, weniger Kapital zur Finanzierung des Rechenzentrumsausbaus aufnehmen zu müssen. Oracle meldete für das vierte Quartal einen Gewinn von 4,3 (Vorjahr: 3,4) Milliarden Dollar oder bereinigt je Aktie von 2,11 Dollar. Analysten hatten 1,96 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 19,18 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenprognosen von 19,1 Milliarden. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose von 90 Milliarden Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2027 und hob die Prognose für den bereinigten Gewinn auf 8,05 Dollar je Aktie an. Analysten erwarteten bislang 88,78 Milliarden bzw. 8,02 Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)

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