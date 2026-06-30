30.06.2026 07:40:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Industrieproduktion ist im Mai gestiegen, wenn auch langsamer als erwartet. Grund dafür sind der andauernde Nahostkonflikt und Sorgen um die Energieversorgung. Die Industrieproduktion stieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und erreichte damit das gleiche Tempo wie im April. Ökonomen hatten einen Anstieg von 1,1 Prozent prognostiziert.

- Arbeitslosenquote Mai 2,5% (PROG: 2,5%)

EU / CHINA

Die EU und China werden ein System zur Überwachung von Handelsströmen einrichten und streben weitere Gespräche in diesem Herbst an. Das sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic nach einem Treffen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao. Die EU will die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Regionen verbessern.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)

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