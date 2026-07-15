15.07.2026 07:59:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die jüngste Entlassungswelle bei Meta hat ein juristisches Nachspiel. Eine Gruppe von Meta-Mitarbeitern verklagt das Social-Media-Unternehmen wegen der Art und Weise, wie es in diesem Frühjahr Entlassungen durchgeführt hat. Sie beschuldigen den Konzern, KI eingesetzt zu haben, was dazu geführt habe, dass überproportional Mitarbeiter mit Behinderungen oder in einer gesetzlich geschützten Abwesenheit entlassen worden seien.

PARAMOUNT/WARNER

In Kalifornien gibt es weiteren Widerstand gegen die 81 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner durch Paramount. Nun hat die Gewerkschaft, die die Hollywood-Drehbuchautoren vertritt, eine Klage eingereicht, um den Deal zu verhindern. Zuvor hatten eine Koalition aus zwölf demokratischen Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten die Transaktion angefochten.

RIO TINTO

hat im zweiten Quartagl mehr Eisenerz aus seinen australischen Minen verschifft als erwartet. Zudem senkte der Konzern die Prognose für die Kosten im Kupfergeschäft.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

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