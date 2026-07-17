US-Präsident Donald Trump hat eine außergewöhnliche Ansprache zur Hauptsendezeit gehalten, in der er behauptete, das US-Wahlsystem sei kompromittiert worden. Damit verstärkte er seine Bemühungen, Zweifel an seiner Wahlniederlage im Jahr 2020 zu säen, Skepsis gegenüber den bevorstehenden Zwischenwahlen zu schüren und Druck auf die Kongressmitglieder auszuüben, ein weitreichendes Gesetz zur Wähleridentifikation zu verabschieden. Er sagte zudem, seine Regierung habe Hunderttausende Nicht-Staatsbürger auf den Wählerverzeichnissen der Bundesstaaten ausfindig gemacht. "Das ist schlimmer als in jedem Dritte-Welt-Land. Es gibt kein Dritte-Welt-Land, das Wahlen abhält wie wir", so Trump.

ALCOA

Im zweiten Quartal stieg der Gewinn auf 407 (Vorjahr: 164) Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,12 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 2,25 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg auf 3,97 von 3,02 Milliarden Dollar. Der Konsens hatte auf 3,99 Milliarden gelautet. Die Alcoa-Aktie gab nachbörslich 2,8 Prozent nach.

COCA-COLA

hat die US-Produktion in seinem Fairlife-Molkereiproduktegeschäft vorübergehend ausgesetzt, nachdem es im Zusammenhang mit einem Ransomware-Angriff zu einem unbefugten Zugriff auf Systeme gekommen war.

HONDA MOTOR

wird dieses Jahr die Produktion des einzigen Elektrofahrzeugs einstellen, das das Unternehmen in den USA verkauft. Wie einige Konkurrenten konzentriert sich Honda nun stattdessen auf Hybridfahrzeuge für den US-Markt.

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July 17, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)