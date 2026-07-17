17.07.2026 07:52:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

US-Präsident Donald Trump hat eine außergewöhnliche Ansprache zur Hauptsendezeit gehalten, in der er behauptete, das US-Wahlsystem sei kompromittiert worden. Damit verstärkte er seine Bemühungen, Zweifel an seiner Wahlniederlage im Jahr 2020 zu säen, Skepsis gegenüber den bevorstehenden Zwischenwahlen zu schüren und Druck auf die Kongressmitglieder auszuüben, ein weitreichendes Gesetz zur Wähleridentifikation zu verabschieden. Er sagte zudem, seine Regierung habe Hunderttausende Nicht-Staatsbürger auf den Wählerverzeichnissen der Bundesstaaten ausfindig gemacht. "Das ist schlimmer als in jedem Dritte-Welt-Land. Es gibt kein Dritte-Welt-Land, das Wahlen abhält wie wir", so Trump.

ALCOA

Im zweiten Quartal stieg der Gewinn auf 407 (Vorjahr: 164) Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,12 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 2,25 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg auf 3,97 von 3,02 Milliarden Dollar. Der Konsens hatte auf 3,99 Milliarden gelautet. Die Alcoa-Aktie gab nachbörslich 2,8 Prozent nach.

COCA-COLA

hat die US-Produktion in seinem Fairlife-Molkereiproduktegeschäft vorübergehend ausgesetzt, nachdem es im Zusammenhang mit einem Ransomware-Angriff zu einem unbefugten Zugriff auf Systeme gekommen war.

HONDA MOTOR

wird dieses Jahr die Produktion des einzigen Elektrofahrzeugs einstellen, das das Unternehmen in den USA verkauft. Wie einige Konkurrenten konzentriert sich Honda nun stattdessen auf Hybridfahrzeuge für den US-Markt.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:07 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen