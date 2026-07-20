hat die Laufzeit seines Joint Ventures mit der Guangzhou Automobile Group bis 2038 verlängert. Der japanische Autokonzern teilte mit, eine Vereinbarung zur Verlängerung der Laufzeit für GAC Honda Automobile unterzeichnet zu haben. Das Partnerschaftsunternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 1998 mehr als 11 Millionen Fahrzeuge verkauft.

SPACEX

führt Gespräche mit dem US-Verteidigungsministerium über die Bereitstellung von Rechenzentrumskapazitäten im Wert von Milliarden von US-Dollar. Diese sollen für den Betrieb von Modellen der Künstlichen Intelligenz (KI) genutzt werden, was die Beziehungen zwischen dem Unternehmen von Elon Musk und dem Pentagon weiter vertiefen würde. Beide Seiten diskutierten eine Vereinbarung, bei der SpaceX dem Ministerium Rechenkapazität im Wert von bis zu mehreren Milliarden Dollar zur Verfügung stellen würde, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Gespräche dauerten an und könnten noch scheitern, so die Personen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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July 20, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)