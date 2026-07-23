hat gewarnt, dass das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr niedriger ausfallen werde als zuvor prognostiziert. Eine Woche zuvor hatte das Unternehmen den schlimmsten Tagesverlust seiner Aktie in der Unternehmensgeschichte erlitten, nachdem Führungskräfte enttäuschende Ergebnisse vorab bekannt gegeben hatten. IBM hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Der Umsatz sank im Infrastrukturbereich im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar. Belastet wurde die Sparte durch einen unerwartet niedrigen Absatz von Mainframes für Rechenzentren, der um 42 Prozent einbrach. IBM rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum in einer Spanne von 4 bis 5 Prozent. Zu Beginn des Jahres hatte das Unternehmen noch ein Wachstum von mehr als 5 Prozent für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt.

TESLA

Der Autobauer hat mit Blick auf eine von KI und Robotik geprägte Zukunft seine Ausgaben im zweiten Quartal auf 5,8 Milliarden US-Dollar erhöht. Dadurch rutschte der freie Cashflow des Unternehmens trotz eines starken Umsatzanstiegs zum ersten Mal seit zwei Jahren ins Minus. Tesla meldete für das zweite Quartal einen negativen freien Cashflow von 1,1 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn um 5 Prozent sank. Zudem meldete Tesla einen Gewinn von 0,33 Dollar pro Aktie und verfehlte damit die Erwartungen der Wall Street. Insgesamt stieg der Umsatz von Tesla auf 28 Milliarden Dollar, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz im Kerngeschäft Automobil - das mit einer sinkenden Nachfrage in den USA und einem zunehmenden Wettbewerb in China zu kämpfen hat - stieg im Jahresvergleich um 23 Prozent.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im zweiten Quartal dank gestiegener Umsätze einen höheren Gewinn verzeichnet. Der Halbleiterkonzern wies einen Gewinn von 1,98 Milliarden US-Dollar oder 2,14 US-Dollar je Aktie aus, verglichen mit 1,30 Milliarden Dollar oder 1,41 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 5,46 Milliarden Dollar. Das breit angelegte Wachstum wurde von den Bereichen Industrie, Rechenzentren und Automotive getragen. Von Factset befragte Analysten hatten einen Umsatz von 5,26 Milliarden Dollar prognostiziert. Für das dritte Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 5,65 Milliarden und 6,15 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie zwischen 2,23 und 2,57 Dollar. Von Factset befragte Analysten erwarten einen Umsatz von 5,63 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,18 Dollar.

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July 23, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)