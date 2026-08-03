03.08.2026 07:46:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Verkaufszahlen chinesischer Elektrofahrzeughersteller sind im Juli gestiegen. BYD war mit 419.211 im vergangenen Monat verkauften Fahrzeugen der Spitzenreiter, was einem Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. NIO zeigte ebenfalls eine starke Leistung: Die Fahrzeugauslieferungen im Juli stiegen um 71 Prozent auf 35.934 Einheiten. Die Verkäufe von Geely Automobile stiegen in diesem Monat um 5,0 Prozent auf 250.161 Fahrzeuge. XPeng lieferte im Juli 38.027 Fahrzeuge aus, was einem Plus von 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Li Auto gehörte zu den Ausreißern mit schwächeren Juliverkäufen. Das Unternehmen verbuchte im Laufe des Monats 30.468 Fahrzeugverkäufe, was einem Rückgang von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

ALIBABA

hat ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) veröffentlicht und beteiligt sich damit an dem Wettlauf der Tech-Giganten um den Bau immer leistungsfähigere Systeme. Das Unternehmen teilte mit, dass das Modell Qwen 3.8-Max das "bislang leistungsfähigste Modell der Qwen-Serie" sei. Es verfügt über 2,4 Billionen Parameter und wird in der kommenden Woche vollständig als Open Source zur Verfügung gestellt.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)

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