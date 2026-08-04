04.08.2026 07:44:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Laut US-Präsident Trump "verdienen" Chevron und ExxonMobil "zu viel Geld". Sie sollten einen Teil ihrer Gewinne an die Öffentlichkeit zurückgeben. "Wenn man sich ein Unternehmen ansieht, das zwölfmal so viel verdient hat wie im Vorjahr, dann sollte es einen Teil davon an die Öffentlichkeit zurückgeben", sagte Trump.

INFLATION SÜDKOREA

Die Gesamtinflation in Südkorea hat sich im Juli abgeschwächt, nachdem sie im Juni ein 30-Monats-Hoch erreicht hatte. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass staatliche Maßnahmen dazu beitrugen, die Kraftstoff- und Strompreise zu dämpfen. Der Preisdruck hielt jedoch an, und die Inflation blieb über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank. Der Referenzindex der Verbraucherpreise ist im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent gestiegen sei. Damit verlangsamte sich der Anstieg von 3,2 Prozent im Juni, dem schnellsten Tempo seit Dezember 2023. Der Wert lag unter dem Median der Prognose von 2,9 Prozent.

AUSGABEN AUSTRALIEN

Die Ausgaben der australischen Haushalte sind im Juni gestiegen, wenn auch etwas langsamer als im Vormonat. Der Anstieg wurde von höheren diskretionären Ausgaben angetrieben. Die Ausgaben der Haushalte sind im Juni gegenüber Mai um 0,8 Prozent gestiegen. Der Anstieg folgt auf einen Zuwachs von 1,2 Prozent im Mai und einen Rückgang von 1,0 Prozent im April.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)

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