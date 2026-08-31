31.08.2026 07:48:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

verzeichnet im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 103,94 Milliarden Yuan beziehungsweise 15,45 Milliarden Dollar - ein Anstieg um 24 Prozent. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 1,53 Billionen Yuan.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)

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