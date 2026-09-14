Die Chefs dreier KI-Giganten sind sich einig, dass sie die Entwicklung der Technologie bremsen müssen, bevor die Fortschritte zu einer unkontrollierbaren Bedrohung werden. Die Einigkeit von Elon Musk , Sam Altman und Dario Amodei, die etliche Milliarden Dollar ausgegeben haben, um immer mächtigere Modelle an Künstlicher Intelligenz zu entwickeln, ist ungewöhnlich. Amodei, der CEO von Anthropic, eröffnete die Diskussion am Samstag mit einem Blogbeitrag, in dem er erklärte, dass die Risiken der aktuellen Spitzen-KI-Tools einfach zu groß seien, um die Entwicklung im bisherigen atemberaubenden Tempo fortzusetzen. Seine Warnung kam wenige Tage, nachdem einer seiner Mitarbeiter Befürchtungen geschürt hatte, dass eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 10 Prozent bestehe, dass KI-Systeme die Zivilisation zerstören könnten.

BOEING

Die US-Luftwaffe hat ein bestehendes Abkommen mit Boeing um ein potenzielles Ausgabenvolumen von 13,4 Milliarden Dollar erweitert, um ausländische Militärverkäufe in den Leistungsumfang aufzunehmen. Durch die Änderung steigt die Gesamtobergrenze des Vertrags von 5,7 Milliarden auf 19,1 Milliarden Dollar, wie das Verteidigungsministerium bereits am Freitag mitteilte.

ORACLE

Mitbegründer Larry Ellison hat Pläne zum Verkauf von Teilen seiner Oracle-Beteiligung im Wert von bis zu 7,5 Milliarden Dollar verworfen - nur einen Tag nachdem das Unternehmen die Handelspläne des Milliardärs bekannt gegeben hatte.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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September 14, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)